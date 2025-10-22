Linjaus tänään: Nämä ovat Israelin velvollisuudet palestiinalaisalueilla
Israelilainen sotilas miehitetyllä Länsirannalla 20. lokakuuta.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 32 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Kannan toivotaan selkiyttävän sitä, mitä velvollisuuksia esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen toiminnan mahdollistamiseen Israelilla on miehittämillään alueilla.
Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) on määrä antaa tänään mielipiteensä Israelin velvollisuuksista palestiinalaisalueilla. Tuomioistuin antaa mielipiteensä asiaan YK:n yleiskokouksen pyynnöstä.
ICJ:n kannan toivotaan selkiyttävän sitä, mitä velvollisuuksia Israelilla on miehittämillään alueilla esimerkiksi YK:n tai muiden kansainvälisten toimijoiden sekä muiden valtioiden toiminnan mahdollistamiseen.
Samalla YK:n yleiskokous on pyytänyt kantaa siihen, millaisia velvollisuuksia muille valtioille ja järjestöille tulee suhteessa laittomaan miehitystilanteeseen.
Israelin sotilaat myöntävät käyttäneensä ihmiskilpiä Gazassa.
ICJ: Palestiinalaisalueiden miehitys on laiton
ICJ linjasi heinäkuussa 2024 neuvoa-antavassa lausunnossa, että Israel on syyllistynyt palestiinalaisalueilla monenlaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin ja sodan oikeussääntöjä koskeviin rikkomuksiin.
Tuomioistuimen mukaan Israelin vuosikymmeniä jatkunut palestiinalaisalueiden miehitys on laiton ja sen täytyy päättyä niin pian kuin mahdollista. Lausunto koskee miehitystä vuodesta 1967 nykytilanteeseen saakka.
Lausunnon nojalla Israelilla on oikeudellinen velvollisuus lopettaa miehitys ja lisäksi korvata miehityksestä syntyneet vahingot.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kutsui tuolloin ICJ:n lausuntoa valheelliseksi.
Kansainvälisen tuomioistuimen päätös on vain neuvoa-antava eikä sitova, koska YK:n yleiskokous pyysi sitä eikä kyse ollut kahden valtion välisestä oikeuskiistasta.
YK:n erityiskomitea on arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit. Lisäksi Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut Netanjahusta pidätysmääräyksen sotarikoksista Gazassa.
Hamas luovutti kahden panttivangin ruumiit Israeliin
Äärijärjestö Hamas on luovuttanut Israelille kahden panttivangin ruumiit Punaisen Ristin välityksellä. Asiasta kertoo pääministerin Netanjahun kanslia.
Hamas on aselevon alkamisen jälkeen palauttanut yhteensä 15 panttivangin ruumiit. Hamasin on määrä luovuttaa Israeliin vielä 13 kuolleen panttivangin ruumiit.
Punaisen Ristin mukaan Israel puolestaan luovutti järjestön kautta 15 palestiinalaisen ruumiit osana Israelin ja Hamasin välistä aseleposopimusta. Kaikkiaan Israel on luovuttanut Hamasille nyt 165 ihmisen ruumiit.