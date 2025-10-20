EU-komission Israelille esittämät sanktiot jäävät toistaiseksi odotustilaan.

Syynä tähän on Gazaan sovittu tulitauko. EU haluaa nyt tarkastella tilanteen etenemistä ja tarvittaessa ottaa sanktiot käyttöön, jos tulitauko ei pidä eikä Israel päästä apua Gazaan.

– Konteksti on muuttunut siitä, kun komissio antoi esityksensä. Emme etene nyt sanktioiden kanssa, mutta emme ota niitä myöskään pois pöydältä, sanoi EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas maanantaina.

EU-komissio esitti syyskuussa Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen kaupankäyntiä koskevien osioiden jäädyttämistä. Ne antavat Israelille etuja ja helpotuksia EU:n kanssa käytävään kauppaan. Lisäksi komissio halusi asettaa pakotteita israelilaisministereille, väkivaltaisille siirtokuntalaisille ja jäädyttää osittain Israelin osallistumisen EU:n merkittävään Horisontti Eurooppa - tutkimusohjelmaan.

Jo ilman tulitaukoakin moni Israelia tukevista EU-maista ilmaisi varauksia Israelin sanktioinnista. Näihin lukeutuvat muun muassa Saksa ja Unkari.

Valtaosa jäsenmaista kuitenkin haluaa, että sanktiointimahdollisuus pidetään yhä voimassa, jotta Israelia voidaan painostaa, ellei Israel päästä humanitaarista apua Gazaan riittävästi tai noudata tulitaukoa.

Tulitauko Gazassa on jo horjunut.

Israel teki iskuja Gazaan sunnuntaina sen jälkeen, kun se oli syyttänyt äärijärjestö Hamasia aseleposopimuksen rikkomisesta. Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin ilmaiskuissa kuoli sunnuntaina lähes 50 ihmistä eri puolilla Gazan kaistaa.

"EU:n uskottavuus horjunut"

Osa jäsenmaista on taas ollut sitä mieltä, että Israelia olisi pitänyt sanktioida jo huomattavasti aiemmin. Näihin lukeutuu muun muassa Belgia, jonka ulkoministeri Maxime Prévot sanoi Politicolle pitävänsä harmillisena, että EU:lta kesti kaksi vuotta esittää toimenpiteitä.

– EU:n ulkopolitiikan uskottavuus on merkittävästi horjunut. Monet kansalaiset eivät ymmärrä, miksi EU on ollut kykenemätön näihin päätöksiin.