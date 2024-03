Nälkään kuolevan pojan tyhjä katse nousi kuvaamaan lasten hätää Gazassa – yli 20 lasta kuollut aliravitsemukseen kahdessa kuukaudessa

Sairaaloilta saatujen tietojen mukaan ainakin 20 lasta on kuollut aliravitsemukseen ja nestehukkaan viimeisen kahden kuukauden sisällä. Valtaosa näistä lapsista on ollut vastasyntyneitä.

Aliravitsemus on hidas tappaja, joka iskee ensimmäisenä lapsiin ja vanhuksiin, kertoo Unicefin lasten ravitsemukseen erikoistunut Anuradha Narayan uutistoimisto AP:lle .

Nälästä ja stressistä kärsivillä äideillä on vaikeuksia imettää, ja erilaiset ripulia aiheuttavat taudit leviävät hallitsemattomasti puhtaan veden ja saniteettitilojen puuttuessa. Taudista kärsivä keho ei kykene säilyttämään kaloreita, ja aliravitsemus puolestaan heikentää vastuskykyä.

Ihmiset syövät rikkaruohoa nälkäänsä

Ruoasta on huutava pula etenkin Gazan pohjoisosissa, jossa elää edelleen satoja tuhansia palestiinalaisia suurimmalta osin raunioina olevissa kaupungeissa. The New York Timesin mukaan alueelle ei ole viikkoihin saatu lähes ollenkaan ruoka-apua.