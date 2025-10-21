Israelissa vieraileva Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance kommentoi Gazan aselevon pitävyytttä.
J. D. Vance sanoo keskustelujen Gazan aselevosta sujuvan hyvin. Varapresidentti kertoi myös olevansa hyvin optimistinen sen suhteen, että aselepo pitää.
Vancen kanssa neuvotteluja aseleposopimuksen jatkosta ovat Israelissa käymässä erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner.
Yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi aikaisemmin virkamieslähteisiinsä pohjaten, että Trumpin hallinto pelkää Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun vetäytyvän aseleposopimuksesta.