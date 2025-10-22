18-vuotias nuori nainen valmistui ylioppilaaksi Gazan kaistalla. Katso poikkeuksellinen tarina videolta!
Ilahduttavalla videolla ylioppilaskaapuun sonnustautunut Radhad Loai Mhanna, 18, hyppää ystävänsä syliin Gazan kaistalla. Hän on juuri saanut kuulla valmistuvansa ylioppilaaksi kammottavista oloista huolimatta, kertoo Reuters.
Mhanna kertoo, että hän pystyi opiskelemaan vain päiväsaikaan, kun hän näki lukea auringonvalossa.
– Lisäksi nälkä esti minua opiskelemasta paljoa.
Mhanna kävi yksityisopetuksessa todella kaukana kotoa.
– Minua pelotti, koska iskuja tapahtui vuorokauden ympäri.
Kun sota alkoi yli kaksi vuotta sitten, Mhanna päätti jatkaa opiskelua, koska iskut muuttivat kaiken, nuori kertoo.
– Päätin jatkaa opiskelua, koska he veivät minulta kaiken: kotini, ystäväni, kouluni, opettajani. Minulla oli vain kirjani, joten päätin yrittää jatkaa opiskelua, koska se oli ainoa asia, joka antoi minulle toivoa sodan aikana.
Katso Mhannan koko tarina videolta!
Lähde: Reuters