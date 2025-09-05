Fayez ja muut palestiinalaiset ahdingossa Suomen lain muututtua – nyt Migri selvittää linjaustaan

Maahanmuuttovirasto kertoi torstaina tarkastelevansa uudelleen linjaustaan, jonka pohjalta muun muassa palestiinalaisille on tehty kielteisiä oleskelulupapäätöksiä.

Hallituksen viime vuoden syyskuussa tekemät muutokset ulkomaalaislakiin ovat ajaneet muun muassa Suomessa työskenteleviä tai opiskelevia palestiinalaisia tukalaan tilanteeseen.

Lakimuutoksen jälkeen maahanmuuttovirasto ei ole hyväksynyt Palestiinan passia tunnistautumiseen. Ennen lakimuutosta palestiinalaishallinnon myöntämät matkustusasiakirjat kelpasivat tapauskohtaisesti, vaikka Suomi ei olekaan tunnustanut Palestiinaa valtioksi.

Uutisoimme aiemmin palestiinalaisesta Fayezisista, joka oli opiskellut suomen kielen ja haluaa perustaa elämänsä Suomeen – mutta nyt uhkaa karkotus Israeliin.

Ulkoministeriö taas katsoo, että palestiinalaishallinnon myöntämä matkustusasiakirja rinnastuu kansalliseen matkustusasiakirjaan.

Maahanmuuttovirasto (Migri) kertoo tarkastelevansa uudelleen linjaustaan, jonka pohjalta muun muassa palestiinalaisille on tehty kielteisiä oleskelulupapäätöksiä.

Ulkoministeriö on Migrin mukaan esittänyt, että sen määritelmä kansallisesta matkustusasiakirjasta soveltuisi myös oleskelulupalainsäädännössä.

Maahanmuuttovirasto haluaa arvioida ulkoministeriön esille nostamat seikat suhteessa soveltamisohjeeseensa.

Migrin mukaan tässä vaiheessa ei voida vielä ennakoida, johtaako arviointi käytännön muutoksiin. Arvioinnin tekeminen kestää muutaman viikon.

Selvityksen ajaksi Migri on keskeyttänyt päätöksenteon palestiinalaisten kielteisten oleskelulupien osalta.