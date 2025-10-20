Israelin ja Hamasin välinen tulitauko rakoili viikonloppuna. Israel teki iskuja Gazaan sen jälkeen, kun se oli syyttänyt Hamasia aseleposopimuksen rikkomisesta.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen toteaa, ettei tulitauko ole välttämättä menetetty, mutta kyseessä on ollut alun perinkin hauras sopu.

– On palattu klassiseen murheellisen asetelmaan, että kumpikin osapuoli syyttää toisiaan tulitauon rikkomisesta ja hyökkäyksistä toista vastaan.

Nurmisen mukaan Israel kertoo Hamasin iskeneen sellaisia palestiinalaisia siviilejä vastaan, jotka eivät Hamasia kannata.

– Hamas puolestaan sanoo, ettei mitään tällaista ole tapahtunut, ja että ampumiset ovat alueella, johon heillä ei ole yhteyttä eivätkä he edes ole siellä, Niko Nurminen summaa Hamasin vastausta Israelin syytöksiin.

– He sanovat myös, että jos palestiinalaisia siviilejä on ammuttu, niin asialla ovat Israelin tukemat muut palestiinalaiset militanttiryhmät, jotka kilpailevat Hamasin kanssa.

Nurmisen mukaan näiden Hamasia vastustavien ryhmien kärjessä on Jasser Abu Shababin johtama ryhmittymä.

Shababin asejoukon englanninkielinen nimi on ”Popular Forces”, vapaasti suomennettuna tässä asiayhteydessä jonkinlainen kansan joukko tai armeija.

Trumpin mukaan sopu voimassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut levottomuuksia ja todennut, että aselepo Gazassa on edelleen voimassa Israelin tekemistä iskuista huolimatta.

Trump antoi ymmärtää, ettei Hamasin johto ollut osallisena väitettyihin rikkomuksiin, vaan syytti niistä "joitain kapinallisia alueella".

Israelin armeija sanoi sunnuntaina jatkavansa aselevon täytäntöönpanoa. Myös Hamas on sanonut olevansa sitoutunut aselepoon.

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin ilmaiskuissa kuoli sunnuntaina lähes 50 ihmistä eri puolilla Gazan kaistaa.