Tätä tarkoittaa sähkön hintakatto

Käytännössä hintakatto siinä merkityksessä, jossa siitä Suomen politiikassakin nyt on puhuttu, tarkoittaa sitä, että kuluttaja saa sähköä tiettyyn takuuhintaan.

"Jonkinnäköinen porkkana olisi hyvä säilyttää"

– On malli mikä hyvänsä, siellä olisi jonkinnäköinen porkkana hyvä säilyttää. Että kuluttajillekin on kannustin säästää sähköä, kun eletään tällaista talvea, että tehopulan riski on hyvin suuri, Lamponen sanoo.