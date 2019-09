Hallitus puuttuu sähkönsiirron hintaan – elinkeinoministerin mukaan uusi korotuskatto säädetään syksyn aikana: "Emme halua hintojen nousevan pilviin"

Elinkeinoministerin mukaan sähkönsiirto ja sen hinta ovat yksittäisiä asioita, joista ihmiset antavat myös näkyvästi palautetta. Siksi hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että sähkönsiirtohintoihin kohdistuvalle paineelle ja säävarmoille sähköverkoille on tehtävä konkreettisesti jotain.

– Nyt akuutisti eduskunnalle ollaan syksyllä tuomassa lainsäädäntöä, jossa sähkönsiirtohintojen vuosittainen korotuskatto, joka on nyt 15 prosenttia, laskisi alaspäin. Samalla tehdään myös muutos siihen, että energiayhtiöt voisivat jaksotuksessa helpottaa sitä painetta, ettei ole pakko lyhyessä ajassa tehdä suuria investointeja, Kulmuni listaa.

Laki tulee päivitettäväksi

Investointien tulee olla kustannustehokkaita

– Me haluamme, että sähkön toimitusvarmuus on korkea, mutta emme halua kuitenkaan, että sähkönsiirtohinnat nousevat samalla pilviin.

Sähköyhtiöiden investoinnit ovat kohdistuneet pitkälti laajoihin maakaapelointiin, joka on Kulmunin mukaan hyvä asia taajamissa, joissa on paljon maksajia. Harvaan asutut ja pitkien etäisyyksien päässä olevat alueet ovat asia erikseen.

– Siellä hinnat saattavat nousta aika korkeiksikin. Ajatus on nimenomaan se, etteihän suinkaan kaikkialle ole pakko maakaapeloida, vaan otetaan niitä uusia ja moderneja tekniikoita käyttöön.

Investoinnit näkyvät lovena kuluttajan kukkarossa



– Valvova viranomainen on energiavirasto, joka tekee itsenäisesti sitä valvontaa. Jos lainsäätäjät haluavat siihen puuttua, lainsäädäntöä pitää pystyä muuttamaan.

– Kansainvälisestikin tehdään vertailua siitä, mikä on sallittu tuotto, kun kyseessä on luontainen monopoli, välttämättömyyshyödyke. Haluan sähkömarkkinalain uudistuksen yhteydessä katsoa, että sallittu tuotto on asianmukaisella tasolla, etenkin aikana, kun korot ovat varsin matalia, Kulmuni muistuttaa.