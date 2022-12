VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä varoittaa liiallisesta avokätisyydestä sähkötukien jaossa – näin tukia tulisi hänen mukaansa lisätä

MTV:n Uutisextrassa vierailleen valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän mukaan järkevintä olisi etsiä muutoksia jo olemassa olevista tukimuodoista. Hallitus on jo tehnyt päätökset kotitalouksien sähkövähennyksestä ja sähkötuesta sekä alentanut sähkön arvonlisäveroa.

"Tuet varsin hyvin kohdennettuja"

Hallituksen kolmas sähkön hintaa alentava toimi on sähkön arvonlisäveron lasku 24:sta 10 prosenttiin joulu–huhtikuussa.

– Näinhän se toki tietenkin on, että arvonlisäveron alennus hyödyttää meitä kaikkia yhtäläisesti. Toki tilanne on se, että moni kärsii sähkön hinnannoususta ja se on laajamittainen ongelma meidän yhteiskunnassamme.