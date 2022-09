Miksi sähkö on niin kallista? Markkinoilla absurdi tilanne: "Nämä ovat vähän sellaiset arpajaiset"

Sähkön korkea hinta johtuu monesta tekijästä. Tärkein niistä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä syntynyt hintashokki.

Euroopassa on tähän asti nautittu halvasta venäläisestä energiasta, ja rakennettu oikeastaan koko järjestelmä sen ehdoilla, sanoo vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen Aalto yliopiston taloustieteen laitokselta.

Odotukset vaikeasta talvesta johtuvat kahdesta tekijästä. Ensinnäkin sähköntuotannossa käytettävä kaasu on nyt todella kallista.

Toiseksi hintaa nostaa se, että sähköstä on yksinkertaisesti niukkuutta. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.

Kysyntä ja tarjonta

Normaalitilanteessa sähkön hinta määräytyy kuluttajalle markkinamekanismien kautta. EU:ssa on luotu yhteiset vapaat markkinat sekä sähkölle että kaasulle.

Markkinoilla on kaksi tehtävää, Vehviläinen sanoo. Yhtäältä se, että miten tavara, tässä tapauksessa sähkö jaetaan halukkaiden kesken. Siis tuttu kysynnän ja tarjonnan laki. Mitä enemmän sähköä on saatavilla, sitä halvempaa se on.