Tätä SM-liigan iso päätös tarkoittaa Kiekko-Espoon ja Jokereiden kannalta

Koko aihe on ollut isosti tikunnokassa koko kesän ja syksyn ajan – varsinkin Jokereiden paluun myötä. Jokerit liittyi täksi kaudeksi mukaan Mestikseen, missä se aikoo pelata ainakin tämän ja ensi kauden ajan.

– Jos he jättävät hakemuksensa, niin prosessi alkaa siitä sitten. Silloin heidän asiansa ovat lisenssitoimikunnan puntaroinnin alla. Katsotaan sitten, että mitä siellä tapahtuu, SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen totesi asiasta, jatkaen:

– Kävimme myös Kiekko-Espooseen liittyvää keskustelua yhtiökokouksen aikana. Nykyisten sääntöjen puitteissa on mahdollista, että Kiekko-Espoo pelaa ensi kaudella Liigassa, Hiltunen vahvisti.

– Liiga on tehnyt omat, itsenäiset päätöksensä, mutta totta kai otimme ympäristön huomioon. Olemme haastatelleet sidosryhmiä ja kumppaneita. Heillä on näkemys siitä, että millainen toimintaympäristö meillä on nyt ja tulevaisuudessa, Hiltunen muotoilee.