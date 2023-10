Miksi SM-liiga päätettiin nyt avata? Heikki Hiltuselta asiaan suora vastaus

Moni on odottanut pitkään, että jääkiekon kotimainen pääsarja eli SM-liiga avaa ovensa. Sarja on ollut suljettuna keväästä 2013 lähtien. Tämän jälkeen Liigaan on voinut nousta vain kabinettipäätöksen turvin. SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen vastasi suoraan siihen, miksi Liiga päätettiin nyt avata.