Petteri Sihvonen ilahtui SM-liigan päätöksestä, päättäjien suuntaan painava vaatimus – "Sitä ei enää kestä"

SM-liiga kertoi keskiviikkona, että se ottaakin kaudelle 2024-25 lisenssihakemuksia, vaikka vielä kesällä ilmoittikin toisin. SM-liiga kertoi tiedotteessaan, että liigan strateginen tulevaisuustyö on aikataulun edellä, joten lokakuussa on tarkoitus tehdä jo suuntaa antavia, mutta merkittäviä päätöksiä.

– Niin siinä on käynyt. Se, miten näkyvästi ja tietyllä tapaa menestyksekkäästi Kiekko-Espoo ja Jokerit ovat nyt toimineet. Monesti tämmöiset prosessit saavat vauhtia jostain. Hyvä, että prosessia on nopeutettu, Sihvonen perkaa.

– Kiekko-Espoohon pystyttiin ensin suhtautumaan vähän ylenkatseella, mutta Jokerit liittyi tuohon ja nyt oli vielä huikeat avausottelut (Mestiksessä). Ymmärrys kasvoi siitä, että ennemmin tai myöhemmin ne on nostettava.

SM-liiga on venkoillut lisenssijärjestelmän kanssa viime syksystä lähtien, jolloin se veti oven kiinni lisenssihakemuksilta ensimmäisen kerran . Kesällä SM-liiga toisti temppunsa ja sulki mahdollisuuden kauden 2024-25 lisenssihakemuksiin . Nyt päätös kuitenkin pyörrettiin.

– Ihan puhtaita papereita SM-liiga ei näytä prosessista saavan, mutta nyt ei ole ilkkumisen aika. On yhteisen suomalaisen jääkiekkoilun edun ajamisen paikka ja aika.

– Olen todella iloinen. Jo tuosta edistysaskeleesta voi kiittää SM-liigaa – on se tehty pakon alla, harkiten tai vapaaehtoisesti. Yhtä kaikki tämä on hieno homma. Lopputulos on kaikkein tärkein, Sihvonen myhäilee.