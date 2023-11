Näin SM-liigan johto kommentoi esillä ollutta 10+10-sarjamalli-ideaa – "Ei realismia"

– Nyt näimme, että tämä on seuraava askel, mikä meidän pitää ottaa. Saimme tuon jälkeen kaksi Liigan ulkopuolista hakemusta, ja jatkossa asiaa pitää tarkistella uudelleen. Tämä ei ole kuitenkaan mikään määräaikainen ratkaisu, Pulkkinen sanoo.

Näistä 10+10-malli on ollut isosti julkisuudessa esillä.

– Tuohon liittyy niin paljon muitakin asioita kuin pelkästään urheilupuoli. Puhutaan osakeyhtiöstä ja Suomi on tietynkokoinen markkina-alue, mikä tuottaa omat vaikeudet sille, että miten mikäkin malli toimii taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Sen lisäksi esiin nousevat olosuhteet, areenat, miten seuran alueellinen toiminta pyörii ja niin edelleen. Jos mentäisiin pelkästään kilpailu edellä, niin nyt käyttöön otettava malli voisi olla toisenlainen. Pitää olla tällä hetkellä iloinen siitä, että Liiga on avattu. Otamme nyt kokemuksia vastaan, että miten kaikki lähtee toimimaan. Tarkistelemme sitten jossain vaiheessa malleja uudelleen, SM-liiga Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen perkaa MTV Urheilulle.

– Meillä on vastuu katsoa sen perään, että rima pysyy korkealla. Ei voida mennä siihen, että amatööritasolla toimiva seura voisi pelata Liigassa. Nyt kun sarja on avattu, se antaa unelman siitä, että alemmalla sarjatasolla pelaava seura voi haastaa Liigassa pelaavan seuran. Samaan aikaan on selvää, että ei Suomessa ole hirveästi sellaisia paikkoja (tai tahoja), joissa voisi pyörittää liigatasolle riittävää toimintaa. 20 ammattilaisjoukkueen saaminen Suomeen, missä kaikilla olisi liigatason olosuhteet – ei se vain ole realismia, SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo suoraan.