SM-liigan osakkeen hinnasta merkittävä paljastus – "On käyty läpi"

SM-liiga myönsi Kiekko-Espoolle joulukuussa ehdollisen liigalisenssin kaudelle 2024-2025. Ehdollisen siksi, että Espoon odotetaan vielä täyttävän tiettyjä ehtoja ollakseen Liiga-kelvollinen.

Hiltusen mukaan SM-liiga on ollut aktiivisesti yhteydessä espoolaisseuraan lisenssipäätöksen jälkeen.

– Asiat etenevät siellä prosessin mukaan. Uskon, että ne etenevät ihan hyvässä tahdissa ja aikataulussa, Hiltunen kommentoi tilannetta MTV Urheilun haastattelussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kiekko-Espoon odotetaan täyttävän käytännössä kaksi ehtoa ennen kuin ovi SM-liigaan aukeaa. Seuran johto valotti tilannetta joulukuun tiedotustilaisuudessaan.

– Meidän täytyy pystyä osoittamaan, että maaliskuun loppuun 2024 mennessä meillä on kasassa tietty määrä yhteistyösopimuksia liigabudjetin mukaisesti, Kiekko-Espoon hallituksen puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoi tilaisuudessa.

– Toinen (ehto) on se, että meidän pitää lunastaa liigaosake suunnatussa osakeannissa.

Juuri liigaosake on noussut kompastuskiveksi Kiekko-Espoon – ja muidenkin sarjanousua mielivien Mestis-seurojen – matkalla SM-liigaan. SM-liiga on aiemmin ilmoittanut, että osakkeen merkitsemishinta on 3,6–3,8 miljoonaa euroa. Muun muassa Jokereidenjohto on kyseenalaistanut osakkeen hinta ja hinnan muodostuminen. Jokerit ilmoitti aiemmin, ettei se tavoit

– Me emme ole missään vaiheessa puhuneet summista. Mutta meidän näkökulma on ollut se, että mihin tahansa se liigaosakkeen hinta päätyy, se pitää olla selkeästi perusteltavissa. Se ei kosketa vain meitä, vaan koko tulevaisuuden sarjajärjestelmäkeskustelua. Niillä päätöksillä, mitä nyt tehdään, on vaikutuksia myös tulevaan, Rubinstein sanoi joulukuussa.

MTV Urheilu kysyi Hiltuselta, miten hintaneuvottelut Kiekko-Espoon kanssa ovat edenneet lisenssipäätöksen jälkeen. Puheenjohtajan mukaan hinnasta ei ole neuvoteltu Kiekko-Espoon kanssa. Sen sijaan SM-liigan sisällä asia on ollut esillä.

– SM-liiga on käynyt sisäisesti keskustelua, mikä se todellinen merkintähinta tässä tilanteessa on, joka on kilpailuoikeudellisesti oikein, ja mikä on tuleva, (kun) katsotaan pidemmälle tähtäimelle SM-liigaa ja tilannetta, mikä se merkintähinta on, joka on relevantti...

Onko siis mahdollista, että se tulee merkittävästi alaspäin Espoon kohdalla?

– Hinta voi muuttua. Voi tulla alaspäin ja yhtälailla, en nyt sano, että lähtee nousemaan... On käyty läpi, mikä se merkintähinta voi olla. Siitä meillä on Liigassa yhteinen päätös ja näkemys ja siitä me käydään Espoon kanssa lopulliset keskustelut.