Maja Dahlqvist häkeltyi linjauksesta jalkapallon MM-kisoissa – "Täysin sairasta!"

Ruotsalaiset hiihtovaliot Frida Karlsson ja Maja Dahlqvist avasivat Expressenille näkemyksiään Qatarissa pelattavista jalkapallon MM-kisoista oltuaan hiihtämässä Rukalla viime viikonloppuna maailmancup-kauden ensimmäisissä kilpailuissa.

– Minulla ei ole jalkapallon MM-kisafiilistä lainkaan. MM-kisojen aikaan on yleensä vain aurinkoa ja barbecueta. Oli heiltä virhe laittaa tämä näin. Se on ikävää. Nyt tämä on adventtia ja hiihtoa, Karlsson sanoi.

Kun kisat myönnettiin Qatariin, turnaus siirrettiin poikkeukselliseen ajankohtaan, koska kesällä kuumuus olisi maassa vielä kovempaa.

Dahlqvist oli jo unohtanut jalkapallon MM-kisojen pyörivän.

– Ne ovat tavallisesti kesällä, kun olet ulkona grillaamassa, nyt olen Rukalla, hän sanoi.

"Ei menisi koskaan läpi"

Qatarissa pelattavien MM-kisojen kritisointi ei jää alkuunkaan vain ajankohtaan. Naisten lisäksi seksuaalivähemmistöjen asema Qatarissa on vaikea, ja homoseksuaalisuus on lailla kiellettyä. Osa kisajoukkueista aikoi ottaa kantaa sateenkaarenvärisillä One Love -kapteeninnauhoilla, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa uhkasi rankaisevansa tästä keltaisella kortilla.

– Sain kuulla tuosta, Dahlqvist kertoi.

– Se on täysin sairasta!

Karlsson on varma, että hiihdossa samanmoinen ei voisi toteutua, jos Kansainvälinen hiihtoliitto FIS uhkailisi jollakin vastaavalla.

– Se ei menisi koskaan läpi. Kaikki uhmaisivat sitä, eikä heillä olisi yhtään hiihtäjää jäljellä.

Karlssonin mukaan suuri ero on siinä, että FIS on pieni, kun taas "jalkapallo on koko maailma".

– Jos koko Ruotsi boikotoisi, hiihtokilpailu ei olisi kiinnostava, mutta on mahdollista mennä ilman yhtä jalkapallojoukkuetta, Karlsson arvioi.