Tätä mieltä venäläisturistit ovat kiristyvistä viisumirajoituksista: "Todella surullista, että tavalliset kansalaiset kärsivät"

Vastatoimia luvassa?

– Kyllä tämä eriyttää kansoja. Ihmiset matkustavat pääasiassa turismitarkoituksessa tutustuakseen kulttuuriin, nähdäkseen, miten ihmiset asuvat, ihaillakseen tätä kaupunkia, joka on todella kaunis. Se, että tällaista tilaisuutta ei olisi, on minusta enemmänkin negatiivinen kuin positiivinen asia, Vasili kommentoi.

– Minusta tämä on tietysti negatiivista, etenkin kun todennäköisesti tulee joitakin vastatoimia Venäjän puolelta ja ihmiset Suomesta eivät sitten pysty vastaavasti matkustamaan Pietariin tai Viipuriin. Niihin paikkoihin, joihin he ovat tottuneet matkustamaan. Suhtaudumme erittäin negatiivisesti tähän, Natalia sanoo.

"Välttämätön toimi sodan lopettamiseksi"

Helsingin Kauppatorilla seisoskelevalla venäjänkielisellä Pavel Feskolla on kaksijakoinen olo viisumirajoituksista. Hän on alun perin kotoisin Narvasta ja on seurannut viisumikeskustelua mielenkiinnosta. Toisaalta Fesko on sitä mieltä, että Suomi häviää taloudellisesti, etenkin kun puhutaan Itä-Suomesta, esimerkiksi Lappeenrannassa ja Imatralla, sijaitsevista yrityksistä.