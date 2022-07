Sota koettelee Jarnon ja moskovalaisen Ekaterinan etäsuhdetta – tulevaisuus pelottaa, mutta yhteinen unelma säilyy

Aamu 24. helmikuuta on painunut monen mieliin.

Jarno ja Ekatarina ovat tunteneet toisensa kymmenen vuotta. Ystävyys muuttui parisuhteeksi reilu vuosi sitten. Nyt pariskunta on kihloissa.

Alkujärkytyksen jälkeen Jarno ymmärsi, ettei puolisolla ole tällä hetkellä hätää Venäjällä. Kuitenkin se, mitä puoliso joutuu tällä hetkellä kokemaan kotimaassaan, on hirveää.

– Ekaterinalla on ystäviä ja läheisiä Ukrainassa. Oma maa tuhoaa hänen ystäviään. Se on hirveää.

"Moni venäläinen sanoo, että Putin tekee heistä kerjäläisiä"

Sodan vastustaminen tai kritisoiminen on todella suuri riski Venäjällä. Sodasta käytävää julkista keskustelua on rajoitettu lailla. "Väärän tiedon levittämisestä" voidaan määrätä pitkät vankeusrangaistukset.

Näin on esimerkiksi Ekaterinan kohdalla. Hän pelkää eritoten tyttärensä vuoksi. Tarkemmin ottaen sitä, että tytär vietäisiin häneltä pois, jos hän osoittaisi mieltään julkisesti.

– On pikkasen eri asia hypätä siellä barrikadeille, Jarno toteaa.

Sensuuri on Venäjällä kovaa

Pariskunta on puhunut keskenään myös siitä, miten erilaista uutisointi sodasta on Suomen ja Venäjän välillä.

Linkit ja sivut eivät aukea, kun pääsy niihin on estetty. Internetnatiivit ovat löytäneet keinoja kiertää estot ja saada faktatietoa sodasta.

– Nuorempi väki saa faktatietoa edelleen, mutta on paljon iäkkäämpää ja köyhempää väkeä, jotka elävät täydellisessä pimennossa. Se on kamalaa, Jarno kuvaa.

Sodan myötä tapaaminen vaikeutunut huomattavasti

Pariskunnan tilanne on ollut siinä mielessä onnekas, että Ekaterina on päässyt sodankin aikana matkustamaan Venäjältä Suomeen viisumin turvin. Helmikuun lopun jälkeen näkeminen on kuitenkin hankaloitunut huomattavasti.