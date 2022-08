Haavisto venäläisten viisumirajoituksista: Rajoittava malli olisi helpoin – opiskelijat ja sukulaisvierailut etusijalle

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi äsken ennen hallituksen kokousta MTV Uutisille, että hallitukselle on tarkoitus esitellä venäläisten viisumimallia, jossa opiskelujen puolesta Suomeen tulevat venäläiset ja venäläisten sukulaisvierailut Suomessa asuvien luokse tulisivat etusijalle.

– Tätä mallia on nyt tarkoitus tänään esitellä hallitukselle ja käydä läpi, mitä eduskuntaryhmät tästä ajattelevat, Haavisto sanoi.

– Asiat vaativat keskustelua, kuten EU:ssa aina. Tähän mennessä on ajateltu, että tavalliseen henkilöliikenteeseen ei haluta puuttua, mutta nyt on nähty Venäjän koronarajoitusten poistuttua, että Suomesta on tullut läpikulkumaa muihin Euroopan maihin ja tämä ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista ottaen Venäjän lentorajoitukset huomioon.