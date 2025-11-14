Lappiin odotetaan tänäkin vuonna paljon turisteja lumisia maisemia ihastelemaan. Turistit luovat samalla lisähaastetta pelastustehtäviin.
Viime päivinä Lappiin on satanut jo kymmeniä senttejä lunta. Esimerkiksi Levillä on mitattu 25 senttimetrin lumipeite.
Lappiin toivotaan tänäkin vuonna paljon turisteja. Viime vuonna pelkästään Rovaniemellä kirjattiin 1,5 miljoonaa yöpymistä.
Turistit luovat samalla lisähaastetta pelastustehtäviin ja esimerkiksi lääkäreiden työhön. Hankaluuksia lisää se, että Lapissa etäisyydet ovat pitkiä ja tieverkko on harva.
Pelastusjohtaja Markus Aarto Lapin hyvinvointialueelta kertoo MTV Uutisille, että maahan kertynyt lumi näkyy myös tehtävämäärissä.
Aarton mukaan turismi aiheuttaa Lapissa noin 25 prosenttia tehtävistä. Hän uskoo, että turistimäärien kasvaessa tehtävämäärät kasvavat samassa suhteessa.
– Kyllä turisteista meille paljon tehtäviä aiheutuu. Selkeästi on myös nähtävillä se, että turistikausi pitenee koko ajan, Aarto toteaa.
Aarto kertoo tyypillisimmistä tilanteista, joissa ulkomaiset turistit joutuvat pulaan: