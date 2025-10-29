Luksusristeilyllä Australiassa ollut nainen on kuollut jäätyään epähuomiossa trooppiselle saarelle muun seurueen lähdettyä.

Yli 80-vuotias risteilymatkustaja löydettiin viikonloppuna kuolleena trooppiselta saarelta, jonne luksusalus oli unohtanut hänet, kertovat muun muassa brittilehti The Guardian ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Matkustaja ilmoitettiin kadonneeksi lauantai-iltana sen jälkeen, kun Coral Adventurer -risteilylaivalla oli tarkastuksen jälkeen tajuttu, että nainen ei ollut kyydissä.

Alus oli aiemmin samana päivänä pysähtynyt Lizard Islandilla. Luonnonkauneudestaan ja luksusmajoituksestaan tunnettu saari sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Queenslandin rannikolta Australian pohjoisosassa.

Miksi nainen unohtui kyydistä?

Queenslandin poliisi vahvisti että naisen ruumis löydettiin sunnuntaina Lizard Islandilta.

Poliisi kuvasi kuolemaa "äkilliseksi ja ei-epäilyttäväksi".

Ei ole kuitenkaan selvillä, milloin nainen kuoli tai miksi kukaan ei huomannut hänen puuttumistaan alukselta sen lähtiessä saarelta.

Kuolema sattui risteilyn toisena päivänä

Asiakirjojen mukaan Coral Adventurer, johon mahtuu 120 matkustajaa ja 46 miehistön jäsentä, oli lähtenyt Cairnsin satamasta vain päivää aiemmin, 24. lokakuuta.