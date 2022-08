Venäläiset jumissa kotimaassaan – täyteenahdetut ja kalliit bussit ainoa keino päästää Eurooppaan

Tallinnaan ja Helsinkiin liikennöivistä busseista on tullut venäläisille käytännössä ainoa tapa päästä Eurooppaan, kirjoittaa pietarilainen verkkosivust Fontanka .

Aiemmin busseilla Suomeen matkustivat lähinnä Pietarissa asuvat, mutta nyt niihin pyrkivät venäläiset ympäri maata. Tämä on johtanut järjettömiin ruuhkiin bussivuorojen lisäyksistä huolimatta.

Fontankan mukaan bussilippujen saaminen lähipäiville on liki mahdottomuus ja viikonloppuvuorot on varattu täyteen syyskuulle saakka.

Hinnat hurjassa nousussa

Kasvanut kysyntä on johtanut väistämättä myös lippujen hintojen nousuun ja hinnat ovat kaksin- tai kolminkertaistuneet.

Tällä hetkellä esimerkiksi Lux Express -bussiyhtiön verkkosivuilla lippu Pietarista Tallinnaan maksaa 3600 ruplaa eli noin 56 euroa ja Helsinkiin 4500-5400 ruplaa (70-86 euroa). Muillakin Suomeen ja Viroon matkoja tarjoavilla bussiyhtiöillä on vastaavat hinnat.

Mielenkiintoista on, että lippu Pietarista Viron Narvaan maksaa 35-40 euroa (2600 ja 2700 ruplaa), kun taas lippu Narvasta Tallinnaan maksaa vain 12 euroa (1100 ruplaa), vaikka näiden kahden kaupungin välinen etäisyys on vertailukelpoinen.

Pula kuljettajista ja tuntien jonot

Syitä bussilippujen hintojen nousulle on monia. Varaosat ovat kallistuneet pakotteiden takia ja bensan hinnat ampaisseet pilviin.

Myös inflaatiolla on iso rooli. Työvoimakustannukset nousevat, sillä palkat on sidottu inflaatioon. Lisäksi kuljettajista on ollut pulaa.