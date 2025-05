Koirahyökkäysten takana voi olla omistajan kohtalokas virhe – "Koira ymmärtää väärin"

Koiran pelko ja aggressiivisuus eivät synny tyhjästä. Taustalla on usein huonoja kokemuksia, puutteellista kasvatusta ja joskus myös omistajan tekemät virheet.

Yleisin koiran aggressiivisuuteen vaikuttava tekijä on koiran pelokkuus. Sen taustalla on usein perimä, eli koira on geneettisesti arka.

Taustalla voi olla myös koiran aiemmat huonot kokemukset, jonka lisäksi omistajallakin voi olla kätensä pelissä.

Eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiiran mukaan koiran aggressiivisuutta lisää oman reviirin tai tavaran puolustaminen. Joskus se voi johtua myös koiran kokemasta kivusta tai aiemmin kohtaamasta väkivallasta.

Pelkäävä koira viestii eleillään silloin, kun tilanne muuttuu uhkaavaksi. Koira näyttää, ettei se halua vierasta ihmistä lähelleen silittämään.



– Koira on oppinut, että esimerkiksi paljastamalla hampaansa vieraan ihmisen saa perääntymään.

Koiran näyttäessä vihaisesti hampaitaan sitä ei saisi lähestyä missään tapauksessa.Credit: Larina Elena / Alamy Stock Photo

Ihmiset eivät aina kunnioita koiran rajoja, vaikka koira yrittää perääntyä. He saattavat jopa jatkaa lähestymistä tai koiran tuijottamista.

Jatkuva tuijottaminen ja liian lähelle tuleminen voivat ruokkia koiran aggressiivista käytöstä.

– Omistajan kannattaa avata suunsa, jos koira ei tykkää vieraiden lähestymisestä. Jos koiran antaa hyökätä, se oppii toimimaan niin myös jatkossa.



Tiira myös muistuttaa, ettei koira ole vieraiden ihmisten silittelyobjekti.

Koiran koulutus ei tapahdu itsestään

Omistaja on aina vastuussa koirastaan. Vastuu alkaa jo koiran rodun valinnassa, jolloin tulevan lemmikinomistajan pitää ottaa huomioon erilaiset rotujen erilaiset ominaispiirteet.

Tärkeää on huomioida rotujen määritelmät, joissa koirarotua voidaan kuvailla esimerkiksi pidättyväiseksi vieraita ihmisiä kohtaan.



Kun koira on valittu, sen eteen pitää tehdä myös töitä.



– Koira ei kouluttaudu itsekseen yhteiskuntakelpoiseksi omistajan roikkuessa hihnan päässä puhelin kädessä.

Vaikka omistaja ei tarkoittaisi toiminnallaan pahaa, moni jättää koiran selviytymään yksinään vaikeista tilanteista. Pahimmillaan lemmikki oppii käyttäytymään väärin omistajan välinpitämättömyyden takia.



– Omistajan tehtävä on luoda koiralle turvallinen olo, jotta se tietää omistajan hoitavan eteen tulevat pelottavat tilanteet.

Omistajan pitää olla läsnä, jotta koiran voi aidosti opettaa kohtaamaan toisia ihmisiä ja lajitovereita.IMAGO/Bihlmayerfotografie/ All Over Press

Hihnan kiristäminen voi olla kohtalokas virhe

Koiran koulutus vaatii aikaa ja sinnikkyyttä. Koulutus ei kuitenkaan aina suju mutkitta, vaan omistajat saattavat tehdä kohtalokkaita virheitä.

Yksi tyypillisimmistä virheistä on hihnan kiristäminen ennakkoon tilanteissa, joissa omistaja tietää oman koiran reagoivan aggressiivisesti.

– Koira ymmärtää väärin, että omistajaa jännittää, ja nyt sen pitää reagoida.

Tiiran mukaan koiraa ei saa jättää yksin arpomaan, mitä sen pitäisi tehdä. Hihnan kiristämisen sijaan koiralle pitää opettaa esimerkiksi temppu tai tehtävä, jota vahvistetaan positiivisesti esimerkiksi herkulla.

– Epäluuloiselle koiralle pitää opettaa, ettei sen tarvitse reagoida vieraaseen ihmiseen, vaan omistaja hoitaa tilanteen sen puolesta.

