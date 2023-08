Tutkijat selvittivät, tunnistaako pieni lapsi koiran vihaisen ilmeen – "Arvioivat usein väärin"

Kasvonilmeiden tunnistamiseen osallistuvat useat aivoalueet, joiden kehitys voi jatkua aikuisuuteen, kertoo Jyväskylän yliopisto tiedotteessaan. Ihmisille on usein helppoa tunnistaa toistensa kasvonilmeet, mutta millainen on kykymme tunnistaa koirien ilmeitä?

PLOS ONE -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa osallistujille näytettiin valokuvia koirien ja ihmisten iloisista, neutraaleista ja vihaisista tai aggressiivista kasvonilmeistä. Kuvia nähtyään osallistujat arvioivat, mikä on kuvassa olevan eläimen tai ihmisen tunnetila ja kuinka voimakas se on.