Budjettineuvotteluissa pitäisi löytää miljardin edestä sopeutuskohteita – näistä voitaisiin mahdollisesti säästää

Valtiovarainministeriö aloittaa keskiviikkona neuvottelut valtion budjetista säästöpaineiden alla. Keskusteluihin on nostettu esimerkiksi yritystuet, mutta säästökohteiden löytäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Laivaliikenne, terästeollisuus ja metsäteollisuus. Tässä tiiviisti alat, jonka yrityksille maksetaan Suomessa eniten suoraa yritystukea. Vielä keväällä hallitus ei juuri löytänyt näistä säästettävää, mutta talouden heikentynyt kuva voi muuttaa tilannetta.

– Hallitus on sitoutunut tällä vaalikaudella velkasuhteen taittamiseen vuoden 2027 tasolla. Ja kesäkuussa arvioimme, että velkasuhteen taittamistavoite vaatii noin miljardin euron lisäsopeutuksen aikaisemman sopeutuksen päälle, sanoo budjettipäällikkö Mika Niemelä.

Yritystuista on haluttu säästää jo vuosia, mutta iso osa on sidottu tutkimus- ja kehitysrahoitukseen, josta on sovittu eduskuntapuolueiden kesken vuosiksi. Siksi huomio keskittyy suoriin yritystukiin, joita maksettiin viime vuonna yli 900 miljoonalla eurolla.

Liikenne ja energiatuotanto mahdollisia säästökohteita, myös maataloustukia tarkastellaan

Valtiovarainministeri Purra on todennut löytävänsä leikattavaa esimerkiksi kehitysavusta, yritys- ja järjestötuista sekä tehottomista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista.

Budjettipäällikkö Niemelä taas nostaa mahdollisiksi säästöjen kohteiksi alueelliset kuljetustuet, laivaliikenteen tuet sekä sähkö- ja energiatuet.

Entä mitä ministeriössä ajatellaan maatalouden tuista, jotka ovat usean miljardin euron luokkaa vuodessa?

– Hyvin paljon siellä on EU:n kautta tulevaa rahoitusta. Kyseessä on kuitenkin suuri kokonaisuus, johon ei ole tehty uudistuksia tällä vaalikaudella. Se tarjoaa mahdollisuuden miettiä uusia sopeutuskohteita. Kirjo on laaja, siellä on verotukseen liittyviä helpotuksia yrittäjille ja erilaisia tukimekanismeja, Niemelä toteaa.

Ylipäätään sopeutuskohteita etsiessä pitää Niemelän mukaan käydä tarkasti läpi kaikki sellaiset säästökohteet, jotka eivät hidastaisi talouden kasvua.

Valtiovarainministeriö julkaisee oman budjettiesityksensä perjantaina. Käsittely jatkuu hallituksen budjettiriihessä heti syyskuun alussa.