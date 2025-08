Valtiovarainministeriö aloitti ensi vuoden budjetin valmistelun – pöydällä myös yritystuet

Valtiovarainministeriö aloittaa tänään valtion ensi vuoden budjetin valmistelun sisäisissä budjettineuvotteluissaan.

Neuvotteluja johtavan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan julkiseen talouteen tarvitaan noin miljardin euron lisäsopeutukset tällä vaalikaudella, jotta valtion velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen saataisiin pysähtymään kuluvan vaalikauden lopussa.

Velkasuhteen taittaminen on ollut pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteena.

Purra on sanonut olevansa valmis lisäsäästöihin, jotka kohdistuvat "toissijaisiin menokohteisiin". Leikattavaa löytyisi Purran näkemyksen mukaan esimerkiksi kehitysavusta, yritys- ja järjestötuista sekä "tehottomista" tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista.

Purra ei ole valmis säästämään sosiaaliturvasta tai sosiaali- ja terveydenhuollosta eikä myöskään kiristämään veroja.

Yritystuet pöydällä

Yritystukien osalta säästökohteiden löytäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Yritystuista on haluttu säästää jo vuosia, mutta iso osa on sidottu tutkimus- ja kehitysrahoitukseen, josta on sovittu eduskuntapuolueiden kesken vuosiksi.

Vielä keväällä hallitus ei juuri löytänyt yritystuista säästettävää.

Elinkeinoministeri Sakari Puiston (ps.) mukaan yritystukia pitää perata. Hän tarkastelisi tukien ajallista kestoa. Puiston mukaan puolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta ei leikata.

Niin ikään neuvotteluihin osallistuva kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoi henkilökohtaisesti toivovansa, että kuntien rahoituksesta ei leikata, mutta kaikki kokonaisuudet käydään läpi.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus on määrä julkaista perjantaina.

Hallitus päättää talousarvioesityksensä sisällöstä budjettiriihessään syyskuun alussa. Lopulta valtion budjetista päättää eduskunta vuoden lopussa.