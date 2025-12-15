



Purra väläytti kiristyksiä opiskelijoiden maahanmuuttoon – MTV selvitti, mistä on kyse /All Over Press Julkaistu 15.12.2025 13:41 Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Hallitus kaavailee kiristyksiä opiskelijoiden oleskelulupien ehtoihin. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi eilen, että hallitus neuvottelee parhaillaan opiskelijoiden maahanmuuttoa koskevista kiristyksistä. Purran mukaan neuvotteluja käydään virkamiesraportin pohjalta. MTV Uutisten tietojen mukaan kyse on työ- ja elinkeinoministeriön asettamasta hankkeesta, jossa kartoitetaan "työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien sääntelytason haavoittuvuudet sisäisen ja kansallisen turvallisuuden sekä laittoman maahanmuuton ja väärinkäytösten näkökulmasta". Käytännössä hankkeessa kartoitetaan kiristyksiä opiskelijoiden oleskelulupalainsäädäntöön. Edellinen Marinin hallitus helpotti opiskelijoiden oleskelulupien saamista muun muassa muuttamalla korkeakouluopiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä oleskeluluvat tilapäisestä jatkuvaksi.





Samalla opiskelijoiden työnteko-oikeus nousi 30 tuntiin viikossa, minkä vuoksi opiskelijoiden oleskelulupaa on käytetty muihin tarkoituksiin.

Opiskelijolta vaaditaan nyt selvitys turvatusta toimeentulosta vain ensimmäiselle vuodelle, vaikka he voivat saada oleskeluluvan koko opintojen ajaksi. Opiskelijan tulee osoittaa hakemusvaiheessa, että hänellä on käytössään 9 600 euroa, eli noin 800 euroa kuukaudessa ensimmäiselle vuodelle.

Käytännössä yhä useampi ulkomainen opiskelija on kuitenkin joutunut turvautumaan esimerkiksi ruoka-apuun.

– Varmasti edellisellä hallituskaudella tehdyt muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Suomeen on hakeutunut paljon enemmän opiskelijoita, ja tätähän myös tavoiteltiin, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Ariann Grandell.

– Samalla on tullut esiin, että monilla opiskelijoilla on toimeentulo-ongelmia, eli heillä ei välttämättä ole riittäviä varoja itsensä elättämiseen Suomessa. On havaittu myös ilmiötä, jossa lähtömaissa esimerkiksi agentit ovat levittäneet väärää tietoa, Grandell sanoo.

Periaatteessa opiskelijalla tulisi olla riittävästi rahaa Suomessa asumiseen koko oleskeluluvan voimassaolon ajaksi.

Hankkeessa pyritään nyt selvittämään, miten oleskelulupalainsäädännön muutoksilla lakimuutoksilla voitaisiin puuttua havaittuihin ongelmiin.

Mitä Marinin hallituksen vapautuksia perutaan?

Käytännössä kiristyksiä olisi mahdollista tehdä oleskeluluvan myöntämisen esimerkiksi perumalla joiltain osin viime hallituksen tekemiä vapautuksia.

MTV Uutisten tietojen virkamiesraportti on tarkoitus julkistaa mahdollisesti tällä viikolla. Sen jälkeen mahdollisia lakimuutoksia valmisteltaisiin vielä erillisessä hankkeessa.

Grandell ei halua ottaa kantaa mahdollisiin keinoihin ennen selvityksen julkaisemista.

"Tästä on tullut ongelma"

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen pääministerin haastattelutunnilla, että tavoitteena on, että hallituspuolueet pääsevät sopuun "järkevistä muutoksista ja tiukennuksista" vielä ennen joulua.

Orpon mukaan edellisen hallituksen tekemät uudistukset opiskelijoiden maahantuloon ja perheiden yhdistämiseen ovat johtaneet ongelmiin ja leipäjonoihin.

– Siinä on käynyt nyt niin, että tästä on tullut ongelma. Maahan tulee ihmisiä, joilla ei ole toimeentulon edellytyksiä, kielitaitoa, eikä ammatillista osaamista, ja heidän asemansa on heikko. Tässä on selkeä ongelma, joka johtaa vääriin tilanteisiin ja leipäjonoihin.

Hallitusohjelmassa on sovittu myös, että opiskeluperusteisen oleskeluluvan voisi jatkossa menettää, jos turvautuu toimeentulotukeen. Tämä hanke on edelleen valmistelussa, ja sen arvioitu esittelyviikko on ensi keväänä.

Oleskelulupa voidaan tälläkin hetkellä perua, jos opiskelija turvautuu toistuvasti toimeentulotukeen. Kiristyksen tavoitteena on, että jatkossa oleskelulupa voitaisiin perua jo yhdestä kerrasta.

