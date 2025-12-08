– Ongelma kytkeytyy yhä enemmän maahanmuuttoon. Vieraskielisten osuus tuensaajista on jo lähes 30 prosenttia. Esimerkiksi arabiankielisistä 54 prosenttia saa tukea, kun suomen- ja ruotsinkielisten osuus on vain 3,7 prosenttia, Purra kirjoittaa.

Toimeentulotuki on Kelan mukaan viimesijainen taloudellinen tuki ja siihen vaikuttavat kaikki tulot ja varat, jotka ovat sitä hakevan henkilön käytettävissä.

– Jos perhe saa 4000 euroa ilman ansiotuloja, kiinnostus töihin totta kai vähenee. Harva lähtee yövuoroihin siivoamaan, jos saman rahan saa tekemättä mitään. Jokainen ansaittu euro vähentää tukea heti suojaosan jälkeen, jolloin työnteosta ei juuri jää käteen, Purra kirjoittaa.