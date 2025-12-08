Toimeentulotuki on "menettänyt tarkoituksensa ja karannut käsistä", valtiovarainministeri Purra sanoo.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdottaa, että sosiaaliturvaa maksettaisiin vain sellaisille henkilöille, jotka ovat asuneet Suomessa vähintään kymmenen vuotta.
Perussuomalaisten kanta on, että "hyvinvointijärjestelmä voidaan pelastaa vain rajaamalla sosiaaliturva Suomen kansalaisille", Purra kirjoittaa.
– Se vaatii perustuslain muutoksen. Jotain voimme tehdä kuitenkin heti ensi kaudella: rajataan tuki niille, jotka ovat asuneet Suomessa vähintään 10 vuotta, hän jatkaa.
Purra esitti ehdotuksensa Maaseudun tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissa, jonka hän jakoi viestipalvelu X:ssä.
Toimeentulotuki on Kelan mukaan viimesijainen taloudellinen tuki ja siihen vaikuttavat kaikki tulot ja varat, jotka ovat sitä hakevan henkilön käytettävissä.
Nykyisessä muodossaan toimeentulotuki on "menettänyt tarkoituksensa ja karannut käsistä", Purra kirjoittaa. Hänen mukaansa siitä on tullut monille viimesijaisen turvan sijaan pääasiallinen tulonlähde.
– Ongelma kytkeytyy yhä enemmän maahanmuuttoon. Vieraskielisten osuus tuensaajista on jo lähes 30 prosenttia. Esimerkiksi arabiankielisistä 54 prosenttia saa tukea, kun suomen- ja ruotsinkielisten osuus on vain 3,7 prosenttia, Purra kirjoittaa.