Suomalaisen koripallon suurlupaus Miikka Muurinen saattaa tänään tehdä debyyttinsä Euroopan seurajoukkuekoripallon huippusarjassa Euroliigassa, kun hänen serbialaisseuransa Partizan kohtaa vierasottelussa espanjalaisjätti Real Madridin.
Lue myös: Järisyttävä tapaus: Susijengin EM-vastustaja hyllytetty
Muurinen, 18, säväytti elo-syyskuussa pelatuissa miesten EM-kilpailuissa ja siirtyi turnauksen jälkeen ammattilaiskentille Partizanin riveihin.
Muurinen teki Partizan-debyyttinsä Euroliigaa heikompitasoisessa Adrianmeren liigassa. Hän sai slovenialaisjoukkue Krkaa vastaan vastuuta reilut 17 minuuttia ja teki seitsemän pistettä.
Euroliigan puolella hän oli kokoonpanossa viime viikolla ottelussa turkkilaisjoukkue Anadolu Efesiä vastaan, mutta ei saanut lainkaan peliaikaa.
Serbialaissivusto Sportalin mukaan Muurisella on ilmeisesti ollut vilustumisoireita. Nähtäväksi jää, pelaako Muurinen Suomen aikaa kello 21.45 alkavassa odotetussa kahden suurseuran ottelussa.
– Viimeisimpien tietojen mukaan hän on harjoitellut joukkueen mukana (Madridissa), mutta saa nähdä, saako hän mahdollisuuden pelata, sivusto raportoi.
Partizan on voittanut Euroliigassa kauden kolmesta ottelustaan kaksi. Real Madridilla on samoin kaksi voittoa ja yksi tappio.