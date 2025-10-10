Miikka Muurinen oli ensimmäistä kertaa Euroliigan puolella serbialaisjoukkueensa Partizanin kokoonpanossa, mutta 18-vuotias suomalaislupaus jäi Euroopan kovatasoisimmassa koripallosarjassa vielä toistaiseksi ilman peliaikaa.
Lue myös: LeBron Jamesista huolestuttava tieto
Muurinen seurasi torstaina joukkuetoverinsa Arijan Lakicin kanssa koko tiukan ottelun vaihtopenkiltä, kun Partizan kaatoi Belgradissa fanaattisen kotiyleisönsä edessä turkkilaisjoukkue Anadolu Efesin 93–87. Partizanin valmentajalegenda Zeljko Obradovic peluutti ottelussa kymmentä pelaajaa.
Muurinen teki Partizan-debyyttinsä maanantaina Euroliigaa heikompitasoisessa Adrianmeren liigassa. Suomalaisnuorukainen sai slovenialaisjoukkue Krkaa vastaan vastuuta reilut 17 minuuttia ja teki seitsemän pistettä.
Muurinen säväytti elo-syyskuussa pelatuissa miesten EM-kilpailuissa ja siirtyi turnauksen jälkeen ammattilaiskentille Serbian suurseuraan.
Partizan on voittanut Euroliigassa kauden kolmesta ottelustaan kaksi. Euroliigan runkosarjassa pelataan peräti 38 kierrosta.