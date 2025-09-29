Suomalaisen koripallon suurlupaus Miikka Muurinen kohautti viime viikolla valitsemalla uudeksi seurakseen legendaarisen serbialaisseuran Partizan Belgradin. Seura aloittaa kautensa eurosarja Euroliigassa tiistaina, mutta Muurinen, 18, ei ole mukana Partizanin vieraspelissä Dubaissa paikallista Dubai Basketballia vastaan.
– Partizanin joukkueessa eivät ole mukana loukkaantunut Mario Nakic ja Miikka Muurinen, joka jäi Serbian pääkaupunkiin saavuttuaan sinne lauantaina iltapäivällä, Partizan tiedotti sivuillaan.
Myös Euroliiga vahvisti, että Muurinen ei matkannut joukkueen mukana Dubaihin.
Nähtäväksi jää, tekeekö Muurinen Partizan-debyyttinsä torstaina, kun joukkue kohtaa Euroliigan kotiavauksessaan italialaisen Olimpia Milanon.