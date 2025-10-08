Susijengin tähtipelaaja Olivier Nkamhoua on Euroopan suurseurojen kiikarissa.
Kesällä Italian liigassa pelaavan Varesen riveihin siirtynyt Nkahmoua debytoi viime sunnuntaina uudessa seurassaan upealla tavalla. Nkahmoua oli 28 pisteellään ottelun tehokkain pelaaja, kun Varese voitti Sassarin 105–102.
Vaikka Nkahmoua on vasta siirtynyt Varese-paitaan, on suomalaistähden kintereillä jo useampi suurseura. La Prealpinan mukaan ainakin Dubai ja Crvena zvezda ovat kiinnostuneita Nkahmouasta.
Sekä Dubai että Crvena zvezda pelaavat Euroliigassa ja Adrianmeren liigassa.
Lähteen mukaan sekä Nkahmoua ja Varese ovat kuitenkin samalla viivalla, eikä suomalainen ole halukas vaihtamaan maisemaa.
Nkamhoua oli elo-syyskuussa pelatuissa EM-kisoissa yksi Susijengin avainpelaajista. Hän pelasi 13 ottelussa 13,3 pisteen keskiarvolla.