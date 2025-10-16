Suomen nuori koripallotähti Miikka Muurinen debytoi keskiviikkoiltana Euroliigassa, mutta jäi vielä avausottelussaan nollille.

Muurisen edustama serbiseura Partizan kohtasi vieraissa espanjalaisjätti Real Madridin, joka päihitti vieraansa pistein 93–86.

Muurinen pääsi kentälle toisen neljänneksen puolivälissä ja pelasi noin kolme ja puoli minuuttia. Tuona aikana 18-vuotias pääsi kertaalleen yrittämään kolmen pisteen heittoa, mutta hänen yrityksensä epäonnistui.

Kun Muurinen otettiin pois kentältä, sai hän Partizan-luotsi Zeljko Obradovicilta heti tiukan palautteen.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa jaetun videon alla koripallofanit uskovat, että sormea heristelevän valmentajalegendan palaute koski mitä todennäköisemmin Muurisen puolustuspelaamista.

Muurinen säväytti elo-syyskuun EM-kisoissa ja siirtyi turnauksen jälkeen ammattilaiskentille Partizanin riveihin. Muurinen nähtiin aiemmin jo kentällä Adrianmeren liigassa, missä hän pussitti seitsemän pistettä slovenialaisjoukkue Krkaa vastaan reilussa 17 minuutissa.

Euroliigan puolella hän oli kokoonpanossa myös viime viikon ottelussa turkkilaisjoukkue Anadolu Efesiä vastaan, mutta ei saanut lainkaan peliaikaa. Serbialaissivusto Sportalin mukaan Muurisella on ilmeisesti ollut vilustumisoireita.

Partizan on voittanut Euroliigassa kauden neljästä ottelustaan kaksi. Real Madridilla on taas kolme voittoa ja yksi tappio.