Kansainvälinen koripalloliitto Fiba on päättänyt väliaikaisesti hyllyttää Britannian koripalloliiton (BBF) jäsenyyden.
Fiba perusti elokuussa työryhmän tutkimaan ilmeisiä hallinto-ongelmia ja sääntöjen laiminlyömistä Britannian miesten koripalloseurojen kilpailuissa.
Tarkastelujakson lopputulemana Fiba on ottanut järeät aseet käyttöönsä.
Fiba on päättänyt väliaikaisesti evätä Britannian koripalloliiton oikeuden myöntää lisenssejä, tunnustaa kansallisia miesten kilpailuja, tai lähettää miesten maajoukkuetta Fiban alaisiin arvokisoihin, kunnes nykyiset hallinto-ongelmat on ratkaistu.
Fiban määräämä hyllytys on ensimmäinen laatuaan sen jälkeen, kun Venäjä ja Valko-Venäjä kokivat saman kohtalon kolme vuotta sitten Ukrainaa vastaan aloitetun sodan seurauksena.
Fiba toivoo, että kovat toimenpiteet ratkaisevat Britannian miesten koripallon ongelmat "mahdollisimman pian".
Jättisotku taustalla
Dramaattinen päätös on seurausta pitkään jatkuneesta sotkusta Britannian miesten koripallossa.
Kriisi alkoi huhtikuussa, kun Britannian koripalloliitto solmi 15-vuotisen sopimuksen GBB League Ltd:n (GBBL) kanssa.
Sopimuksen myötä Marshall Glickmanin johtama amerikkalainen konserni sai luvan miesten ammattilaisliigan operoimiselle kaudesta 2026-27 alkaen, syrjäyttäen nykyisen järjestäjän Super League Basketball Ltd:n (SLB).
SLB, joka perustettiin edellisen British Basketball League -liigan romahdettua vuonna 2024, on kuitenkin ryhtynyt oikeustoimiin Britannian koripalloliittoa vastaan syyttäen tätä kilpailulain rikkomista ja epäoikeudenmukaista tarjouskilpailumenettelyä.
Tilanne paheni sen jälkeen entisestään, kun SLB-seurat ryhtyivät vastarintaan. SLB:ssä pelaa yhdeksän seuraa, jotka ovat kaikki kieltäytyneet liittymästä uuteen liigaan.
Tämän seurauksena uuden liigan käynnistystä on jouduttu lykkäämään vuoteen 2027. Koripalloliiton puheenjohtaja Chris Grant on puolestaan eronnut tehtävästään, ja Fiba puuttunut asiaan kärjistyvän kiistan selvittämiseksi.