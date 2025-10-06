Suomen 18-vuotias koripallolupaus Miikka Muurinen vertyi näyttäviin yksilösuorituksiin uransa ensimmäisessä ottelussa serbialaisen suurseuran Partizanin paidassa.
Muurinen pelasi debyyttiottelussaan 17 minuuttia ja teki seitsemän pistettä, kun Partizan kaatoi Adrianmeren liigan avauskierroksella slovenialaisjoukkue Krkan 84–78. Suomalaiselle merkittiin myös kaksi levypalloa ja syöttöä.
Viestipalvelu X:ssä jaettujen videoklippien perusteella Muurinen ihastutti belgradilaista kotiyleisöä komealla donkkauksella. Suomalainen osoitti myös puolustusvalmiuttaan vastaansanomattomalla torjunnallaan.
211-senttinen Muurinen siirtyi Partizaniin syyskuussa päättyneen EM-turnauksen jälkeen. Muurinen valittiin turnauksen lupaavimmaksi pelaajaksi.
Balkanin alueelle keskittyvä Adrianmeren liiga on toinen Partizanin kauden pääkilpailuista. Meritoituneen Zeljko Obradovicin valmentama Partizan pelaa myös Euroliigassa, joka on maanosan tasokkain koripallosarja.