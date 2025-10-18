Suomalaisen koripallon huippulupaus Miikka Muurinen pääsi kentälle Partizan Belgradin miehistössä toisessa Euroliigan ottelussaan Espanjassa.
Partizan kohtasi perjantaisessa vierasottelussa baskijoukkue Baskonia Vitoria-Gasteizin, jonka Partizan lopulta kukisti pistein 91–79.
Toisen vapaaheitoistaan korisukkaan upottanut Muurinen sai peliaikaa kaikkiaan kolme minuuttia ja 35 sekuntia. Hän avasi samalla pistetilinsä Euroliigassa.
Muurinen kirjautti tilastosarakkeeseensa myös kaksi virhettä.
Muurinen, 18, säväytti elo-syyskuussa pelatuissa miesten EM-kilpailuissa ja siirtyi turnauksen jälkeen ammattilaiskentille Partizanin riveihin. Muurinen teki Partizan-debyyttinsä Euroliigaa heikompitasoisessa Adrianmeren liigassa.
Euroliigan puolella hän oli kokoonpanossa jo viime viikolla ottelussa turkkilaisjoukkue Anadolu Efesiä vastaan, mutta ei saanut peliaikaa.