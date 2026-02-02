Presidenttipari matkustaa perjantaiksi Milanossa pidettäviin avajaisiin.
Presidentti Alexander Stubb osallistuu puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Italian talviolympialaisten avajaisiin Milanossa ensi perjantaina.
Presidenttiparin ohjelmassa on Italian presidentti Sergio Mattarellan isännöimä vastaanotto Milanon kuninkaallisessa palatsissa ja olympialaisten viralliset avajaiset San Siron stadionilla, kertoo presidentin kanslia.
Talviolympialaiset järjestetään Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa 6.–22. helmikuuta.