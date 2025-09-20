SM-liigan kestomenestyjä Tappara teki kesällä useita merkittäviä hankintoja, kun sen riveihin saapuivat muun muassa maalivahti Christian Heljanko, puolustaja Jyrki Jokipakka ja hyökkääjä Joachim Blindfeld. Heidän ohessaan riveihin tarttui myös hankinta, josta irtoaa nyt hurja arvio.

Jos puhutaan Jesper Mattilasta, niin kuinka lähellä ollaan sitä, että hän olisi Liigan paras puolustaja? MTV Urheilun studiojuontaja Teemu Niikko kyseli.

– Hän on varmasti kokonaisvaltaisesti Liigan paras puolustaja, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen täräyttää.

Vaikka Aaltonen ei omien sanojensa mukaan tykkää vertauksista, pamauttaa hän varsin kovan peilikuvan pöytään.

– Hän on vähän sellainen Suomen Scott Niedermayer. Ei pidä itsestään meteliä, mutta on joka osa-alueella hyvä, Aaltonen lataa.

Aaltosen vertaus on varsin ylväs, sillä nykyään 52-vuotias Niedermayer kuului omalla pelaajaurallaan NHL:n parhaiden puolustajien joukkoon. Erittäin elegantti ja sulavasti luistellut Niedermayer vakuutti sekä New Jersey Devilsin että myöhemmin Anaheim Ducksin takalinjoilla. Niedermayer edusti muun muassa Teemu Selänteen kanssa Ducksia kaudella 2006–07, kun ankkalauma voitti Stanley Cupin.

Niedermayer niitti kovaa menestystä myös Kanadan maajoukkueen puolella. Hän voitti kahdesti olympiakultaa, kertaalleen World Cupin ja kertaalleen maailmanmestaruuden. NHL-mestaruuden eli Stanley Cupin hän voitti yhteensä neljä kertaa.

Scott Niedermayer Kanadan paidassa kevään 2004 MM-kisoissa./ All Over Press

Suomen oma Niedermayer eli Jesper Mattila, 27, edusti edellisten viiden kauden ajan KalPaa. Hän oli KalPan ehdottomia tukipilareita, kun seura voitti historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden viime keväänä.

Mattila kutsuttiin vielä samaisen kevään aikana Leijonien mukaan Tukholmassa pelattuihin MM-kisoihin, kun hän korvasi loukkaantuneen puolustaja Tony Sundin. Mattila oli mukana jo vuotta aiemmin Tshekin MM-kisoissa.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen pitää Mattilaa tällä hetkellä "aivan ylikylän jätkänä".