Alkukaudella varsin vahvasti esiintynyt Tappara jatkoi väkevää tykitystään perjantain kotiottelussa SM-liigan hallitsevaa mestaria KalPaa vastaan. Tappara takoi taululle hävyttömät lukemat: 8–1.
KalPa siirtyi ottelun avausvaihdossa johtoon, kun Jaakko Rissasen heitto pomppi Tappara-nuottaan.
Sen jälkeen illan isäntäjoukkue oli vähintään pari potkua vieraita edellä.
Tapparan ykköstähtenä loisti seuran kesän huippuvahvistus Joachim Blichfeld, joka takoi hattutempun ja alusti kaksi osumaa (3+2).
Muista Tappara-pelaajista Aapeli Räsänen ja Eetu Tuulola iskivät kukin kaksi maalia.
Tappara on ottanut neljästä ottelustaan täydet 12 pistettä ja se johtaa sarjaa. KalPa on sijalla kymmenen (5 pistettä).