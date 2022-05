Kommentti: Herätys, NHL-seurat! Leijonien kultasankari ansaitsee näytönpaikan rapakon takana

Ei ole sattumaa, että juuri Manninen nousi parrasvaloihin, kun Suomi tarvitsi kipeästi ratkaisijaa. Manninen on jo useamman vuoden ajan lukeutunut Leijonien avainpelaajien joukkoon ja sunnuntainen ratkaisumaali oli vain kirsikka kakun päällä.

Manninen ei pidä itsestään ääntä, eikä hän pyöri kaukalon ulkopuolella median valokeilassa, vaikka peliesitykset antaisivatkin siihen aihetta. Joukkueen sisällä Mannisen edesottamuksia kuitenkin arvostetaan suuresti. Leijonien sankariksi noussut hyökkääjä on saanut kisojen aikaan vuolaita kehuja joukkueen sisältä niin Marko Anttilalta kuin Jukka Jaloseltakin.

30-vuotias Leijonat-tähti on rakentanut uraansa maltillisesti. Hän ei ollut vakiokasvo juniorimaajoukkueissa, eikä vyölle kertynyt koskaan NHL-varausta. Viime vuosien varrella Manninen on kuitenkin noussut suureksi tähdeksi Euroopan kiekkokaukaloissa. Sen hän on osoittanut niin KHL:ssä, Pekingin olympialaisissa kuin MM-kisoissakin.