MM-Leijonien mysteerimies takoo opintoja pelien ohella – NHL-sopimus alleviivaa mestariluotsin huimat puheet

– Hyry on sellainen pelaaja, joka aina kasvaa tehtävän mukaan. Aina voidaan ajatella, että "pystyykö hän pelaamaan Leijonissa". No pystyy! MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen linjasi Leijonaraadissa tiistaina konsultoituaan tätä ennen Kärpissä Hyryä valmentanutta veljeään Toni Sihvosta .

– Hän (Marjamäki) sanoi, että Hyry on ihan joukkueen tärkeimpiä pelaajia. Yleensä kun hän on kokoonpanossa, Kärpät voittaa. Se kertoo jo aika paljon tästä jätkästä, Vallin ylistää.

– Erittäin kova kamppailija, ja sieltä on tullut ne taitoelementitkin mukaan nyt ihan viimeisinä vuosina. Hän pystyy haastamaan kiekon kanssa ja on erittäin hyvä voittamaan kamppailuja kiekollisena sekä kiekottomana.

"Pellaaja"

– Jos sanotaan, että joku on "pellaaja", niin kyllä se minullakin ensimmäisenä mieleen tulee "Juhi" ja sen kaltaiset taiteilijat. En sitten tiedä onko se vain Juhin ansiota, että hän on tällaisen kulttuurin tuonut, vai onko se niin, että siinä sanassa on jotakin. Totta kai pellaaja on aina pellaaja, niin sen voi minun mielestä aika hyvin kiteyttää, Hyry pyörittelee käsitettä, joka summaa pelaamisesta nauttimisen.