Tässä on Mercedeksen F1-salaisuus – hurja muutos seurausta rakettiteknologian hyödyntämisestä

– Mercedeksellä taitaa olla muutama pikku kikka apunaan tässä. Esimerkiksi välijäähdytin, joka on erittäin, erittäin siisti laite. Se on vesi- ja ilmajäähdytin, joka Mercedeksellä oli jo vähän aikaa sinne, mutta tämä on uskoakseni vähän erilainen, Symonds kuvailee.

Kyseinen välijäähdytin on brittiläisen Reaction Enginesin käsialaa. Yhtiö on kehittänyt uudenlaista ilmaa hengittävää rakettimoottoria. Sen sivutuotteena on syntynyt ultratehokas lämmönsiirrin, josta on erityistä hyötyä F1-moottorin jäähdyttämisessä.