Mercedeksen hämmentävä F1-veto yllätti täysin sääntönikkarit – vastalauseita luvassa: "Todella äärimmäinen tulkinta"

Mercedeksen tulkinta uusituista aerodynaamisista säädöistä on aivan omassa kastissaan muiden tallien ratkaisuihin nähden. Itsekin melkoisia mullistuksia F1-tallipomona radalle tuonut Ross Brawn vaikuttui näkemästään.

– Se on vakuuttava. Tämä on minusta mahtavaa F1:n innovatiivisuudessa, kun pysytään rajojen sisällä, eikä siinä ole tehty kompromissia niiden tavoitteiden kanssa, joita halusimme (sääntömuutoksella) saavuttaa, Brawn sanoi F1 TV:n haastattelussa Autosportin mukaan.

Brawn uskoo Kansainvälisen autoliiton FIA:n teknisen osaston tietävän hyvin, miten säännöt suhtautuvat Mercedeksen tekemiin valintoihin. Odotettavissa on silti kilpailijoiden painetta ratkaisun kieltämiseksi.

– Joku tiimi voi tietysti nostaa esiin vastalauseen, jota FIA ei ole tullut pohtineeksi. Ja siitä tuleekin ongelma. Olen itse ollut monesti siinä tilanteessa, että FIA on pitänyt ideaasi hyväksyttävänä, mutta sitten joku talli on tuonut näkökulman, jota ei ole otettu huomioon, ja se argumentti on ollut perusteltu, Brawn toteaa.