Mercedes jysäytti F1-testeissä: tämä radikaali näky sai vastustajat hämilleen

Muun muassa italialainen Corriere dello Sport ja saksalainen Auto Motor und Sport uutisoivat jo ennen Bahrainin testiviikon alkua, että Mercedes on kilpailijoiden järkytykseksi pitänyt varsinaisen uutuusautonsa visusti piilossa muilta ja tuovan sen näytille vasta viimeiselle testiviikolle.

Red Bull kiistää tallipäällikön Mercedes-syytökset

– Nuo eivät ole peilin pidikkeitä, vaan kaksi siipeä. Meidän näkemyksemme mukaan Mercedes on mennyt liian pitkälle. Tuo ei mene yksiin sääntöjen hengen kanssa, Horner kommentoi Auto Motor und Sportille.

– Kyllä. Me saimme myös Red Bullilta viestin, jossa he väittivät, ettei Christian Horner ole puhunut kenellekään. En tiedä, miksi he niin tekivät, Schmidtin työtoveri Tobi Grüner kertoi Twitterissä.