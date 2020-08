Tarvitaanko Suomeen maskisuositusta? Pöllöraati ruoti hallituksen toimintaa koronakriisissä

– Samaan aikaan tulee viestiä, että pääkaupunkiseudulla ei pääse testeihin. Tässä on taas jonkinlainen orastava ristiriita puheiden ja tekojen välillä, Junkkari pohti.

Lehtimäki piti yhtä lailla ”kreisinä tilanteena”, että samalla, kun isot yleisötapahtumat ja ravintoloiden aukipitäminen ovat sallittuja, niin ihmisiä kannustetaan etätöihin sen jälkeen, kun työpaikkojen rajoituksia on ensin alettu purkaa.

– Se (lähityöskentely) on jotenkin vaarallisempaa kuin yökerhoissa hilluminen, Lehtimäki ihmetteli.

Kesän aikana on nähty esimerkkejä siitä, että virallisia suosituksia ja turvaohjeistuksia ei olla aina muistettu noudattaa. Lehtimäen mielestä kansalaisten suhtautuminen suosituksiin on kaksijakoista.

– Tarvitsemme käskyt, täytyy olla joku valtiovallan puolesta sanomassa, että tämä on suositus, mutta me ajattelemme, että se on ohje, hän mietti.