Tällainen talousvuosi suomalaisia odottaa – asiantuntijalla erikoinen toive: "Anteeksi kun näin sanon"

Sanna Marinin hallitus linjasi eilen illalla kertakorvauksesta neljälle talvikuukaudelle. Hallitus tukee alustavan arvion mukaan suomalaisten sähkölaskuja enintään noin 400 miljoonalla eurolla.

Laskennallinen kuukausittainen tukikatto on 700 euroa ja omavastuu 100 euroa kuukaudessa. Korvausprosentti tarkentuu myöhemmin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Talousasiantuntijat: Paketti välttämätön tässä tilanteessa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju pitää nyt julkaistua tukea hyvänä asiana, vaikka hänen mukaansa valtio jakaakin nyt rahaa kansalaisille monina eri tukina.

– Kyllä se tietysti nettona hyvä on, koska meillä on 300 000 ihmistä sähkölämmitteisissä omakotitaloissa ja niissä on aika paljon ihmisiä, joilla on oikea pula, Kangasharju totesi MTV:n Uutisaamun haastattelussa.

Ammattiliittojen keskusjärjestön STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Taina Vallander pitää pakettia "välttämättömänä tässä tilanteessa".

– Jos ensi vuoden taloustilannetta pohtii palkansaajan näkökulmasta, ostovoima on 70-luvun tasolla ja ruuan hinta on noussut nopeasti. Inflaatiokin on tietysti mukana eikä ole mitään selkää näkymää siitä, milloin energiakriisi lähtee tästä helpottamaan.

Kaikki sähkön säästötalkoisiin

Uutisaamu nähdään MTV3-kanavalla joka arkiaamu kello 6.25-9.30 välisenä aikana. Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä.

Talousasiantuntijat korostavat myös sähkön säästämisen merkitystä.

– Siksi kriisipakettikin pitää tehdä niin, että se kannustaa säästämään, Kangasharju toteaa.

Vallander perää säästöä myös muilta kuin kotitalouksilta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vain viidennes sähköstä on kotitalouksien kuluttamaa. Säästettävää on, mutta en usko, että esimerkiksi niillä ihmisillä, jotka sähkölämmitteisissä kotitalouksissa asuvat, on enää hirveästi nipistettävää sähkön käytöstä.

Hän toteaa, että esimerkiksi Helsingin keskustan katuja lämmitetään edelleen ihan turhaan.

Kangasharju muistuttaa teollisuuden tekevän jo nyt oman osuutensa.

– Jotkut ajavat tuotantoaan jo alas, toiset siirtävät yöhön.

1:14 Katso myös: Nämä ovat tehokkaimmat keinot säästää sähköä – asiantuntija varoittaa virheestä

Sähkön hintakatto jakaa mielipiteet

Ensi vuoden talousnäkymät ovat Kangasharjun mukaan muuten vielä osittain arvoitus.

– Kyllä me taantumaan mennään ja työttömyys varmaan lisääntyy, mutta paljon riippuu siitä, miten näin vaalien alla hallitus innostuu jakamaan rahaa, Kangasharju sanoo.

– Se on toisaalta tarpeellista sähkökriisin takia, mutta kyllä tässä myös inflaatiota ylläpitävä elvytys on menossa. Se vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihmisillä riittää rahaa, ja rahan riittävyys vaikuttaa paljolti siihen, miten pahaksi taantuma menee.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sähkön hintakatto jakaa asiantuntijoiden mielipiteet.

Kangasharjun mielestä sähkökriisi "yllätti hallituksen housut kintuissa" ja hintakatto olisi liian hidas keino vaikuttaa mihinkään, jos se tulisi voimaan joka tapauksessa vasta vuoden päästä.

– On hyvä, että tulevia kriisejä varten varaudutaan, mutta luulen, että me emme sitä tarvitse.

Vallander on toista mieltä.

– Uskon, että meillä on sama tilanne edessä ensi talvenakin, jos meillä ei jonkinlaista hintakattomekanismia ole. Tämä on pitkän aikavälin keino, jolla sähkön hintaa pysytään pitämään kurissa. EU-maista seitsemäntoista on jo jonkinlaisen hintakattojärjestelmän ottanut käyttöön.

Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta.

Lue myös: Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden supistuvan ensi vuonna

"Kärsimyssuhteella se tehdään"

Kangasharjulla on myös erikoinen toive tulevalle vuodelle.

– Anteeksi kun näin sanon, mutta meidän pitää toivoa, että työttömyys lisääntyy. Ja minkä takia? Koko keskuspankkipolitiikka perustuu siihen, että saisimme inflaation alas. Ja miten se saataisiin? Kärsimyssuhteellahan se tehdään, Kangasharju sanoo.

– Nostetaan korkoja, mikä lisää työttömyyttä, joka tuo inflaation alas. Sitä keskuspankit yrittävät tehdä. Ja pitää toivoa, että se onnistuu. Koska jos se ei onnistu, inflaation kurimuksesta tulee paljon pidempi. Tällaista iskua vain täytyy nyt ottaa vastaan.