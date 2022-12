Suomalaiset hakevat ennennäkemätöntä menestystä Tuliketulla – radikaali idea huomioitu maailmalla: "Luvassa hurjaa kyytiä"

Pääkuvan video: Tältä näyttää radikaali ja poikkeuksellinen Tulikettu. Arto Linnervuo kommentoi kunnianhimoista projektia.

Tulikettu Racing tulee kilpailemaan tulevana vuonna arvostetussa RORC-sarjassa. Tiimin kapteeni Arto Linnervuo avaa, mistä Tulikettu-projektissa on oikein kyse.

– Kyse on siitä, että lähdetään voittamaan RORC-sarjan kaikista tärkeimpiä kilpailuja, joita voisi verrata tenniksessä näihin Grand Slam -turnauksiin, tällaisella Tulikettu-veneellä, joka suunnittelultaan poikkeaa muista veneistä aika paljonkin, Linnervuo kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Projekti lähti Linnervuon osalta liikkeelle intohimosta purjehdukseen.

– Tykkään asettaa itselleni vaikeasti saavutettavia haasteita ja viedä itseäni epämukavuusalueelle. Rakastan purjehdusta, kilpailemista ja avomerta. Tämä, mitä me tavoittelemme, on tosi lähellä sydäntäni. Haluamme tehdä jotain, mitä ei vielä toistaiseksi muut ole kokonaan suomalaisella miehistöllä tehneet, Linnervuo sanoo.

Tulikettu Racingin taustalla on Linnervuon mukaan parisen kymmentä purjehtijaa ja lisäksi veneen varustamiseen ja rakentamiseen on osallistunut kymmeniä ihmisiä. Vaativaa projektia on suunniteltu ja edistetty monta vuotta.

Tulikettu on veneenä poikkeuksellinen ja keskustelu veneen ympärillä on ollut vilkasta. Radikaaliksikin kutsuttu vene on valmistettu täysin poikkeuksellisista lähtökohdista. Vene on rakennettu siiven ympärille.

– Radikaalia tässä on se, että totta kai siiven tuominen purjeveneeseen muuttaa aika paljon asioita. Sehän suoristaa venettä ja nostaa ylös merestä. Tulikettu on vene, joka ikään kuin liitää aaltojen päällä. Ei se täysin lennä, mitä me pidämme hyvänä asiana, kun lähdetään pitkiin valtamerikilpailuihin. Ei olla kokonaan ilmassa, mutta vähennetään sitä märkäpinta-alaa, Linnervuo kuvailee Tulikettua.

– Poikkeuksellinen asia tässä veneessä on suunnittelulähtökohta. Vene on suunniteltu tämän siiven ympärille, jotta se hyödyntää mahdollisimman hyvin siiven tuomia hyviä puolia.

Siivet ja purjehdusveneet eivät suinkaan ole täysin uusi yhdistelmä. Yleensä siivet lisätään veneihin vasta sitten, kun runko on rakennettu. Tulikettu on noudattanut täysin erilaista valmistusreseptiä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Usein on tehty niin, että on tehty vene ja sitten valittu siihen sopiva siipi. Tulikettu-veneessä on otettu siipi ensin lähtökohdaksi, mikä tarkoittaa, että veneen runko on erilainen kuin muissa veneissä. Uskon itse vakaasti, että ottamalla tämän siiven lähtökohdaksi, tehdään nopeampi vene kuin toisin päin.

Ja nopea Tulikettu todella on. Linnervuon mukaan huippunopeudet saattavat nousta jopa todella korkeiksi.

– Harjoituksissa kysyin miehistöltä, että miltä puolelta ohitetaan nämä moottoriveneet, jotka Englannin kanaalissa ajelevat. Nopeudet ovat aika kovia. Tavanomaiset nopeudet ovat yli 20-25 solmua ja huippunopeudet yli 30-40 solmua, mikä tarkoittaa noin 50-70 kilometriä tunnissa. Kun se pannaan valtameriolosuhteisiin isoille aalloille, luvassa on hurjaa kyytiä. Odotamme innolla, että pääsemme niihin kyyteihin mukaan.

"Haluamme viedä suomalaista purjehdusta eteenpäin"

Tulikettu Racing avaa urakkansa uudella veneellä 8. tammikuuta, jolloin upouusi Tulikettu-vene suuntaa Lanzarotelta Atlantin yli Grenedaan, Karibianmerelle.

– Ensimmäinen kilpailu ja heti Atlantin yli. Mielenkiintoista nähdä nyt ensimmäistä kertaa, miten tämä vene suoriutuu muita veneitä vastaan. Olen aikaisemminkin kisannut saman kilpailun toisella veneellä. Kilpailuhan on aivan huikea. Atlantin ylittäminen purjein on hieno asia, mutta vielä hienompaa se on, kun se tehdään osana kilpailua, Linnervuo myhäilee.

Tulikettu Racingin kilpailusarja koostuu pitkälti ammattilaispurjehtijoista, jotka ovat niittäneet jo menestystä purjehduksen saralla jopa olympiatasolla asti. Tässäkin asiassa Tulikettu Racing on eroaa suuresti muista.

– Meillä on poikkeuksellinen ryhmä, että teemme kaikki tätä ihan työn ehdoilla. Olemme työssä käyviä ihmisiä ja kilpailemme ammattilaisia vastaan. Se on jo erottava lähtökohta.

Vaikka Linnervuo tiimeineen tähtääkin ROCR-sarjan "Grand Slam -kisojen" voittoon, on koko projektin taustalla toinenkin tärkeä päämäärä.