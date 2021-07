Koronatilanne pahenee, ministerit lomailevat – "Hallituksella on edessä aika karu töihinpaluu"

Koronatartuntojen määrä on ollut nousussa erityisesti nuorten keskuudessa. Eilen torstaina todettiin yli 760 uutta tartuntaa, kuudessa maakunnassa siirryttiin kiihtymisvaiheeseen ja samalla tuli voimaan uusia ravintolarajoituksia.

Kummastusta on herännyt se, että Suomen hallitus lomailee tilanteen pahentuessa. Marko Junkkari ei jaksa kiihtyä lomailuaiheesta.

– Joka heinäkuu käydään sama keskustelu ja kun jotain tapahtuu, päivitellään sitä, että pääministeri sattuu olemaan lomalla. Se on vähän älytöntä. Ymmärtääkseni pääministeri Sanna Marin palaa töihin maanantaina. En usko, että kansakunta romahtaa tämän takia, Junkkari sanoo.

– Jotenkin järkytyin kyllä siitä, että Kirsi Varhila (sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö) sanoi Ylen A-studiossa, että toisen asteen opetus eli lukiot ja ammattikoulut siirretään mahdollisesti etäopetukseen. Se on jotenkin täysin päinvastaista, mitä on keväästä lähtien puhuttu ja mikä on ollut hallituksen linja.