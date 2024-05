Arkinen iltatapa voi tehdä hallaa parisuhteelle

Englanniksi tästä käytetään termiä "parallel scrolling". Käytännössä kyse on sitä, että selaatte kumpikin puhelinta sen sijaan, että olisitte läsnä toistenne kanssa.

Kyseessä on samankaltainen ilmiö kuin phubbing, johon myös moni sortuu . Phubbing ilmenee esimerkiksi siten, että keskustelu ei etene sen vuoksi, että toinen kiinnittää huomionsa mieluummin älypuhelimeen kuin seurassaan olevaan henkilöön.

Puhelin usein häiritsee parisuhteessa

New Yorkissa työskentelevä pari- ja perheterapeutti Tracy Ross kertoo, että on vaikea löytää pariskuntaa, joka ei pitäisi puhelinta ei-toivottuna kolmantena pyöränä suhteessaan.

– Monet pariskunnat, joiden kanssa työskentelen, valittavat, että kumppani on koko ajan puhelimella, hajamielinen ja että toisen huomiota on vaikea saada, hän sanoo.

– Vaikka tarve rentoutua päivän päätteeksi on täysin ymmärrettävä, on vaikea kieltää, etteikö se voisi vahingoittaa parisuhdetta.

Puhelimessa oleminen vie energiaa ja kiinnittää huomion toisaalle. Ross kertoo, että monet parit ovat niin kiireisiä, että aikaa olla toisen kanssa ilman häiriötekijöitä on arjessa vain vähän.

Puhelin voi vähentää läheisyyttä

Nukkumaanmenoaika on yksi näistä hetkistä. Silloin puhelin voi tulla haitallisesti väliin.

– Rinnakkainen selailu tai ylipäätään puhelimella oleminen estää kokemusten, tunteiden ja huolten jakamisen ja lisää erillisyyttä, joka on yhteyden vastakohta, hän sanoo.

– Yhteys on ratkaisevan tärkeä asia vahvan parisuhteen kannalta. Sitä pitää ilmetä säännöllisesti ja ilman epäonnistumisia, jotta parisuhde voi kukoistaa.

Hyvä ja onnellinen suhde ei mene kännykästä pilalle

Asiat eivät kuitenkaan ole aivan niin mustavalkoisia. Jos suhteessanne on hyvä yhteys ja teillä läheisyyttä sekä lämpöä, ei puhelimen selailu sängyssä välttämättä ole huono asia.

– Jos suhteenne on vakaalla pohjalla, ei se riko mitään, sanoo amerikkalainen psykoterapeutti Aimee Hartstein .

– Halusimme tai emme, puhelimet ovat tulleet jäädäkseen. On epätavallista, että parisuhteessa pistetään ne syrjään koko illaksi.

Onnellisessa parisuhteessa puhelimista ei luultavasti tule ongelmaa. Koskaan ei kuitenkaan ole huono asia pysähtyä miettimään tarkemmin, millainen oma suhde puhelimeen on.

Vinkkejä niille, jotka haluavat vähentää puhelimen käyttöä

Hartsteinilla ja muilla asiantuntijoilla on neuvoja pariskunnille, jotka haluavat hillittää "rinnakkaisselailua" sängyssä.

– Jos luette toisillenne otteita selaamistanne uutisista tai näytätte toisillenne hauskoja lemmikkimeemejä, selaatte edelleen puhelimia, mutta olette myös yhteydessä toisiinne. Se on tavoite.

Vältteletkö kumppaniasi puhelimen avulla?

– Näin voi olla, mutta kyse on siitä, että taustalla on myös jotain syvällisempiä ongelmia. Jos puhelimet laitetaan pois ja puhutaan, käy todennäköisesti ilmi, mistä muusta on kyse.